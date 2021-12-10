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Гол Оздоева претендует на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов

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9 декабря. «Зенит» — «Челси» — 3:3. Магомед Оздоев вышел на замену в конце матча и спас команду от поражения великолепным ударом. Фото Reuters
9 декабря. «Зенит» — «Челси» — 3:3. Магомед Оздоев вышел на замену в конце матча и спас команду от поражения великолепным ударом. Фото Reuters
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УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В число номинантов вошел забитый полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым мяч в ворота «Челси» в концовке встречи. 29-летний россиянин вышел на замену и на 93-й минуте спас команду от поражения, забив из-за пределов штрафной площади.

Также в число претендентов вошли Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») и Марко Асенсио («Реал»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Евгений Козинов все материалы автора

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