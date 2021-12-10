Гол Оздоева претендует на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В число номинантов вошел забитый полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым мяч в ворота «Челси» в концовке встречи. 29-летний россиянин вышел на замену и на 93-й минуте спас команду от поражения, забив из-за пределов штрафной площади.

Также в число претендентов вошли Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») и Марко Асенсио («Реал»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.