Гол Оздоева претендует на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов
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УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
В число номинантов вошел забитый полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым мяч в ворота «Челси» в концовке встречи. 29-летний россиянин вышел на замену и на 93-й минуте спас команду от поражения, забив из-за пределов штрафной площади.
Также в число претендентов вошли Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») и Марко Асенсио («Реал»).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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