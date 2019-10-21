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Маурицио Сарри: «Локомотив» — сильная команда, они играют лучше, чем все ожидали"

15:41
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри — о матче с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.

— Мы играем против сильной команды, — цитирует тренера официальный Twitter «Юве». — Они проводят хороший сезон и выступают гораздо лучше, чем все ожидали. Они хорошо умеют закрывать игру, они опасны, когда им удается завладеть мячом в середине поля.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится 22 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ювентус — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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