Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри — о матче с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.

— Мы играем против сильной команды, — цитирует тренера официальный Twitter «Юве». — Они проводят хороший сезон и выступают гораздо лучше, чем все ожидали. Они хорошо умеют закрывать игру, они опасны, когда им удается завладеть мячом в середине поля.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится 22 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.