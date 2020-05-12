«Матч ТВ» продолжит показ Лиги чемпионов и Лиги Европы до 2024 года

«Матч ТВ» продлил договор с УЕФА на показ матчей еврокубков на территории России на три года, сообщается на официальном сайте канала.

Соглашение включает право на трансляции матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также нового турнира УЕФА — Лиги конференций, который должен стартовать с сезона-2021/22.

— Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что «Матч ТВ» продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА сезонов 2021-24 годов, — сообщил гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров. — За годы сотрудничества мы стали надежным партнером УЕФА, благодаря чему наши зрители могут наслаждаться самым красивым, ярким, фантастическим футбольным зрелищем.

Новое соглашение — не только подтверждение доверительных отношений между холдингом и УЕФА, но и возможность вывести их на новый уровень. Мы продолжим показывать еврокубки максимально широкой аудитории в России, мы в этом заинтересованы и задействуем для этого все свои ресурсы.