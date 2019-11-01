Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Барселоной» и пражской «Славией» признан местными властями игрой повышенного риска, сообщает AS. Игра пройдет 5 ноября на «Камп Ноу».

Такую категорию матч получил из-за политической и социальной напряженности в Каталонии, где недавно проходили многотысячные протесты из-за приговоров местным политикам, выступавшим за независимость Каталонии. На фоне протестов футбольным властям пришлось перенести матч «Барселоны» с «Реалом» на декабрь из соображений безопасности.