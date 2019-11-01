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Матч «Барселона» — «Славия» отнесен к категории игр повышенного риска

08:52
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Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Барселоной» и пражской «Славией» признан местными властями игрой повышенного риска, сообщает AS. Игра пройдет 5 ноября на «Камп Ноу».

Такую категорию матч получил из-за политической и социальной напряженности в Каталонии, где недавно проходили многотысячные протесты из-за приговоров местным политикам, выступавшим за независимость Каталонии. На фоне протестов футбольным властям пришлось перенести матч «Барселоны» с «Реалом» на декабрь из соображений безопасности.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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