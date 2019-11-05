Марш считает, что «Зальцбург» может обыграть «Наполи» благодаря хорошей игре в защите

Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш — о матче с «Наполи» в Лиге чемпионов.

— Этот матч очень важен для нас. Главное, что мы отдаем все силы на поле — это наша цель на завтрашний поединок, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Ключ к успеху — защищаться лучше. Мы всегда хорошо играем впереди. Мы должны подготовиться к противостоянию с любым нападающим «Наполи». Все они — хорошие игроки с отличным движением. «Наполи» — суперкоманда, которая играет в очень сложном чемпионате. Мы очень уважаем их, но у нас также суперкоманда и фантастический коллектив. Мы должны ценить этот момент и завтра выступить так, чтобы показать наш клуб во всей красе.

Матч «Наполи» — «Зальцбург» начнется в 22.00 по московскому времени.