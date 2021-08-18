«Шахтер» выиграл третий матч в отборочном турнире Лиги чемпионов подряд при Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби вместе с командой одержал победу над «Монако» (1:0). «Горняки» одержали третью победу в отборе Лиги чемпионов подряд.

Ранее «Шахтер» дважды обыграл «Генк» (2:1, 2:1). После назначения итальянца команда выиграла шесть из семи матчей. Единственное поражение клуб потерпел от «Александрии» (1:2) в чемпионате Украины.

Ранее Де Дзерби заменил Луиша Каштру на посту главного тренера «Шахтера».