Марко Ройс: «Боруссии» не хватает уверенности»

Капитан «Боруссии» Марко Ройс после поражения от «Барселоны» в матче Лиги чемпионов (1:3) отметил, что его команде не хватает уверенности. По его мнению, дортмундцам нужно смелее играть при потерях.

— Знали, с кем придется играть, — цитирует пресс-служба УЕФА Ройса. — Мы хорошо играли с мячом, но у нас были проблемы с проникающим пасом у чужой штрафной. Нам нужно смелее играть при потерях мяча в этой зоне, смелее идти в отбор и жестче прессинговать.

Дела пока не ладятся. Еще и не везет. Мы всегда стараемся побеждать, но сейчас я должен признать, что нам не хватает уверенности.

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