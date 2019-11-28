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Марко Ройс: «Боруссии» не хватает уверенности»

28 ноября 2019, 02:26
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Капитан «Боруссии» Марко Ройс после поражения от «Барселоны» в матче Лиги чемпионов (1:3) отметил, что его команде не хватает уверенности. По его мнению, дортмундцам нужно смелее играть при потерях.

— Знали, с кем придется играть, — цитирует пресс-служба УЕФА Ройса. — Мы хорошо играли с мячом, но у нас были проблемы с проникающим пасом у чужой штрафной. Нам нужно смелее играть при потерях мяча в этой зоне, смелее идти в отбор и жестче прессинговать.

Дела пока не ладятся. Еще и не везет. Мы всегда стараемся побеждать, но сейчас я должен признать, что нам не хватает уверенности.

Барселона — Боруссия Д

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027091/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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