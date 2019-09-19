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Маркиньюс — о победе над «Реалом»: «Отличное начало долгого путешествия!»

08:27
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Защитник «ПСЖ» Маркиньюс после разгрома «Реала» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов поздравил команду с победой в своем Twitter.

Парижский клуб идет на первом месте в группе А, в параллельной встрече «Брюгге» и «Галатасарай» сыграли вничью.

«Отличное начало долгого путешествия! Поздравляю команду», — написал Маркиньюс.

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