Защитник «ПСЖ» Маркиньюс после разгрома «Реала» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов поздравил команду с победой в своем Twitter.

Парижский клуб идет на первом месте в группе А, в параллельной встрече «Брюгге» и «Галатасарай» сыграли вничью.

«Отличное начало долгого путешествия! Поздравляю команду», — написал Маркиньюс.