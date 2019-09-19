Маркиньюс — о победе над «Реалом»: «Отличное начало долгого путешествия!»
08:27
Защитник «ПСЖ» Маркиньюс после разгрома «Реала» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов поздравил команду с победой в своем Twitter.
Парижский клуб идет на первом месте в группе А, в параллельной встрече «Брюгге» и «Галатасарай» сыграли вничью.
«Отличное начало долгого путешествия! Поздравляю команду», — написал Маркиньюс.
?? Un tr?s bon d?but d'un long parcours! Bravo l'?quipe ?? | ?? Um excelente come?o de um longo percurso! Parab?ns a toda a equipe ?? #IciCestParis ?? pic.twitter.com/ZJ2MLo2gEs— Marcos Ao?s Corr?a (@marquinhos_m5) September 18, 2019