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Маркиньос отказался критиковать Мбаппе после поражения от «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Маркиньос.
Фото Reuters

Капитан «ПСЖ» Маркиньос после поражения от «Барселоны» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов отказался критиковать нападающего Килиана Мбаппе.

«Я здесь не для того, чтобы критиковать своих одноклубников. Мы можем поговорить об этом в раздевалке. Если Килиан Мбаппе был менее точен в этот вечер, то, возможно, это потому, что мяч не оказался у него в нужное время. Я не люблю лично анализировать выступление игроков. Думаю, что команда может сыграть намного лучше. Если команда играет лучше, то и отдельные люди впоследствии станут лучше», — цитирует Foot Mercato Маркиньоса.

Ответная игра пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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