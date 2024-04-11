Маркиньос отказался критиковать Мбаппе после поражения от «Барселоны»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос после поражения от «Барселоны» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов отказался критиковать нападающего Килиана Мбаппе.

«Я здесь не для того, чтобы критиковать своих одноклубников. Мы можем поговорить об этом в раздевалке. Если Килиан Мбаппе был менее точен в этот вечер, то, возможно, это потому, что мяч не оказался у него в нужное время. Я не люблю лично анализировать выступление игроков. Думаю, что команда может сыграть намного лучше. Если команда играет лучше, то и отдельные люди впоследствии станут лучше», — цитирует Foot Mercato Маркиньоса.

Ответная игра пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.