Мариу Фернандес: "ЦСКА надеется победить "Янг Бойз" в Швейцарии"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес отметил, что команде нужно хорошо настроиться на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Янг Бойз". По его словам, армейцы постараются победить в первой игре на выезде.

– В последнее время мы были настроены только на матч со "Спартаком", все мысли были только о дерби, – цитируют "Известия" Фернандеса. – Теперь нам очень важно перестроиться на следующую игру. Победа над красно-белыми дала нам много сил и эмоций, теперь важно хорошо подготовиться к игре с "Янг Бойз". У нас не так много времени на подготовку, но поверьте – мы отдадим этому все силы.

Первый матч мы играем на выезде, так что абсолютно точно нам будет очень тяжело. Тем не менее мы надеемся победить – это крайне важно и для нас, и для наших болельщиков. Приложим все усилия, чтобы добиться положительного исхода в первом матче с "Янг Бойз".

Матч "Янг Бойз" – ЦСКА состоится сегодня, 15 августа, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.