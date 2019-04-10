"Манчестер Юнайтед" - "Барселона": состав гостей. Ракитич проводит сотый матч в еврокубках

Стал известен состав "Барселоны" на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Бывший защитник "МЮ" Жерар Пике выйдет на поле с первых минут. Хавбек Иван Ракитич проводит сотый матч в еврокубковых турнирах.

Полностью состав "Барсы" выглядит следующим образом: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Бускетс - Ракитич, Артур - Месси, Суарес, Коутинью. Запасные - Силлессен, Дембеле, Малком, Серхи Роберто, Видаль, Юмтити, Аленья.

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона": Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)