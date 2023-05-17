Булыкин заявил, что рано ставить Индзаги в один ряд с Гвардиолой и Анчелотти

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил выход «Интера» в финал Лиги чемпионов.

«Милану» для увеличения шансов на выход в финал надо было забивать в первом тайме, команда не смогла справиться с этой задачей. «Интер» был сильнее по игре, так что счет и результат закономерны. Пиоли заслужил второй шанс и должен остаться в клубе? Чемпионство в прошлом сезоне говорит о многом, учитывая то, что состав у команды хороший, но не самый сильный. Сейчас они могут квалифицироваться в Лигу чемпионов и дошли до полуфинала турнира. Еврокубки — совсем друга история по сравнению с чемпионатом, а тот факт, что «россонери» дошли до такой стадии, говорит о многом. Думаю, Пиоли заслуживает доверия. Показал ли Индзаги себя уже состоявшимся специалистом на уровне Лиги чемпионов? Рано говорить о его успехах. Каждый футболист может единоразово одержать победу в турнире, а потом ничего не выигрывать. Этот успех надо закреплять из года в год. При Индзаги «Интер» стал показывать неплохие результаты, но команда не прошла длительную проверку. Рано ставить Индзаги в один ряд с Гвардиолой и Анчелотти", — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

16 мая, нерадзурри обыграли «Милан» (1:0) по сумме двух матчей (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов и вышли в финал турнира, где сыграют с победителем второй пары 1/2 финала «Манчестер Сити» — «Реал» (первый матч — 1:1).