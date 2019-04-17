"Манчестер Сити" неизменно проигрывал английским клубам в плей-офф еврокубков

Сегодня, 17 апреля, "Манчестер Сити" проведет ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

"Манчестер Сити" встречался с английскими клубами в еврокубках пять раз и неизменно проигрывал, сообщает пресс-служба УЕФА.

На прошлой неделе подопечные Хосепа Гвардьолы в первом матче 1/4 финала уступили "Тоттенхэму" (0:1). В сезоне 2017/18 было два поражения от "Ливерпуля" (0:3, 1:2), помимо этого "Сити" дважды со счетом 0:1 уступил "Челси" в полуфинале Кубка кубков-1970/71.

Отметим, что гол нападающего Габриэла Жезуса в ответном игре против "Ливерпуля" остается для "горожан" в этих играх единственным.