«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» дома обыграл «Црвену Звезду» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1.

Гости открыли счет в игре, забив под конец первого тайма единственным ударом по воротам. «Ман Сити» нанес в первой половине матча 22 удара, установив новый рекорд ЛЧ.

Во втором тайме дублем за «горожан» отметился Хулиан Альварес, позже Родри забил третий гол «Ман Сити».

Команда Пепа Гвардиолу набрала 3 очка и вместе с «Лейпцигом» лидирует в группе G. У «Янг Бойз» и «Црвены Звезды» — по 0 очков.

В следующем туре «Ман Сити» отправится в гости с «Лейпцигу» 4 октября. «Црвена Звезда» дома сыграет с «Янг Бойз» тоже 4 октября.