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Сегодня, 23:03

«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов по ударам за тайм

Руслан Минаев
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Матеуш Нунеш (слева) и Стефан Митрович.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» дома проигрывает «Црвене Звезде» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:1.

Гол после единственного удара по воротам забил Осман Букари.

«Ман Сити» нанес 22 удара, из которых 7 пришлись в створ. Показатель стал рекордным в истории Лиги чемпионов. Предыдущий лучший результат был у «Баварии» в 2013-м — 21 удар в ворота «Виктории» (Пльзень).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вторника в ЛЧ.

Лига чемпионов. Группа G
19 сент, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Црвена Звезда

Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Црвена Звезда
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