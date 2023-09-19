«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов по ударам за тайм

«Манчестер Сити» дома проигрывает «Црвене Звезде» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:1.

Гол после единственного удара по воротам забил Осман Букари.

«Ман Сити» нанес 22 удара, из которых 7 пришлись в створ. Показатель стал рекордным в истории Лиги чемпионов. Предыдущий лучший результат был у «Баварии» в 2013-м — 21 удар в ворота «Виктории» (Пльзень).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вторника в ЛЧ.