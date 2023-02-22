Макс: «Айнтрахт» уже не раз демонстрировал, как здорово может играть в гостях»

Защитник «Айнтрахта» Филипп Макс прокомментировал поражение от «Наполи» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам было трудно строить атаки — они очень быстро отнимали у нас мяч. Но наша команда уже не раз демонстрировала, как здорово мы можем играть в гостях. Болельщики — наш 12-й игрок на поле. Мы отправимся в Неаполь с большой группой поддержки», — цитирует пресс-служба УЕФА Макса.

Ответная игра между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадоны». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.