Гетце считает красную карточку ключевым моментом в проигранном матче против «Наполи» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гетце прокомментировал поражение от «Наполи» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы все перепробовали. Но матч складывался не в нашу пользу. Мы получили красную карточку, и все после этого пошло по наклонной. Мы уступали 0:1 и к тому же остались в меньшинстве», — цитирует пресс-служба УЕФА Гетце.

Ответная игра между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадоны». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.