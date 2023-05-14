Васкес: «Реал» намерен выйти в финал Лиги чемпионов»

Защитник «Реала» Лукас Васкес высказался после победы над «Хетафе» (1:0) в матче 34-го тура ли лиги.

«Для нас было важно победить. Этот результат позволит продолжить положительную динамику и уверенно выступить в среду. Победы всегда важны. Я хочу сыграть в Манчестере, чтобы победить и выйти в финал Лиги чемпионов. Мы знаем, что нужно делать в этой игре. «Реал» нацелен только на победу. В среду мы сделаем все от нас зависящее», — передает слова Васкеса AS.

17 мая мадридцам предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча проходила на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:1.