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Ловрен может сыграть с «Боруссией»

12:26
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 6-го тура Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

— По каким критериям вы будете определять, кто из молодых футболистов достоин сыграть?

— Критерии одни — не только по молодым, а по всем. Это — состояние, дальше будем анализировать, кому лучше дать отдохнуть. Выберем состав по совокупности причин.

— Сыграет ли Ловрен?

— Деян будет работать вместе с командой, его участие под вопросом. Когда определюсь со стартовым составом, тогда и выберу капитана. Есть игроки, которые уже выходили с повязкой. В зависимости от состава будем выбирать капитана.

Матч «Зенит» — «Боруссия» пройдет во вторник, 8 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

(Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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