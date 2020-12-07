Ловрен может сыграть с «Боруссией»
12:26
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 6-го тура Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
— По каким критериям вы будете определять, кто из молодых футболистов достоин сыграть?
— Критерии одни — не только по молодым, а по всем. Это — состояние, дальше будем анализировать, кому лучше дать отдохнуть. Выберем состав по совокупности причин.
— Сыграет ли Ловрен?
— Деян будет работать вместе с командой, его участие под вопросом. Когда определюсь со стартовым составом, тогда и выберу капитана. Есть игроки, которые уже выходили с повязкой. В зависимости от состава будем выбирать капитана.
Матч «Зенит» — «Боруссия» пройдет во вторник, 8 декабря. Начало — в 20.55 (мск).
(Гоша Чернов)
Опрос
проголосовало: 30305Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю