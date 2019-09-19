«Локомотив» впервые стартовал с победы в группе Лиги чемпионов
«Локомотив» в пятый раз стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов и впервые начал главный евротурнир с победы. Ранее железнодорожникам удалось набрать одно очко в четырех первых турах — в 2001 году красно-зеленые дома сыграли вничью с «Андерлехтом». (Кирилл Бурдаков)
Первые матчи «Локомотива» в группе Лиги чемпионов
|
Сезон
|
Матч
|
Голы
|
Итоговое место
|
11.09.2001
|
Андерлехт (д) — 1:1
|
Маминов — Хендрикс
|
3-е
|
18.09.2002
|
Галатасарай (д) — 0:2
|
Сарр, Ариф
|
2-е
|
17.09.2003
|
Динамо К (г) — 0:2
|
Ринкон-2
|
2-е
|
18.09.2018
|
Галатасарай (г) — 0:3
|
Родригеш, Дердийок, Сельчук Инан
|
4-е
|
18.09.2019
|
Байер (г) — 2:1
|
Крыховяк, Баринов — Хеведес, в свои ворота
|
?
Итого: +1=1-3, мячи 3-9.
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