«Локомотив» впервые стартовал с победы в группе Лиги чемпионов

«Локомотив» в пятый раз стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов и впервые начал главный евротурнир с победы. Ранее железнодорожникам удалось набрать одно очко в четырех первых турах — в 2001 году красно-зеленые дома сыграли вничью с «Андерлехтом». (Кирилл Бурдаков)

Первые матчи «Локомотива» в группе Лиги чемпионов

Сезон Матч Голы Итоговое место 11.09.2001 Андерлехт (д) — 1:1 Маминов — Хендрикс 3-е 18.09.2002 Галатасарай (д) — 0:2 Сарр, Ариф 2-е 17.09.2003 Динамо К (г) — 0:2 Ринкон-2 2-е 18.09.2018 Галатасарай (г) — 0:3 Родригеш, Дердийок, Сельчук Инан 4-е 18.09.2019 Байер (г) — 2:1 Крыховяк, Баринов — Хеведес, в свои ворота ?

Итого: +1=1-3, мячи 3-9.

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