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«Локомотив» впервые стартовал с победы в группе Лиги чемпионов

00:58
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«Локомотив» в пятый раз стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов и впервые начал главный евротурнир с победы. Ранее железнодорожникам удалось набрать одно очко в четырех первых турах — в 2001 году красно-зеленые дома сыграли вничью с «Андерлехтом». (Кирилл Бурдаков)

Первые матчи «Локомотива» в группе Лиги чемпионов

Сезон

Матч

Голы

Итоговое место

11.09.2001

Андерлехт (д) — 1:1

Маминов — Хендрикс

3-е

18.09.2002

Галатасарай (д) — 0:2

Сарр, Ариф

2-е

17.09.2003

Динамо К (г) — 0:2

Ринкон-2

2-е

18.09.2018

Галатасарай (г) — 0:3

Родригеш, Дердийок, Сельчук Инан

4-е

18.09.2019

Байер (г) — 2:1

Крыховяк, Баринов — Хеведес, в свои ворота

?

Итого: +1=1-3, мячи 3-9.

Байер — Локомотив

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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