«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в домашнем матче Лиги чемпионов

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в третьем туре группового турнира Лиги чемпионов. Счет на 18-й минуте открыл Хосе Хименес. В середине первого тайма Антон Миранчук реализовал пенальти. Хавбек забивает во второй игре Лиги чемпионов подряд (в первый раз — в матче с «Баварией», 1:2).

На счету «Локо» 2 очка и третье место в таблице после трех игр. «Атлетико» с четырьмя очками идет вторым.

Лига чемпионов

Группа A

«Локомотив» (Россия) — «Атлетико» (Испания) — 1:1 (1:1)

Голы: Хименес, 18 (0:1). Миранчук, 25 — с пенальти (1:1).

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мурило, Райкович, Рыбус, Куликов, Крыховяк, Игнатьев, Смолов (Жемалетдинов, 64), Миранчук (Рыбчинский, 89), Зе Луиш.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес, Савич, Лоди, Льоренте (Витоло, 69. Торрейра, 78), Эррера, Сауль (Коке, 46), Корреа (Лемар, 69), Жоау Феликс, Суарес.

Предупреждения: Суарес, 24. Мурило, 29. Сауль, 44. Лоди, 49. Крыховяк, 52. Райкович, 55. Жемалетдинов, 70.

Судьи: Бастьен. Акетт, Закрани (все — Франция).

ВАР: Вилли (Франция). Битиген (Турция).

3 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена».