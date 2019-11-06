«Локомотив» сыграет против «Ювентуса в белой форме
10:54
«Локомотив» сыграет против «Ювентуса» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов в белой форме, информирует пресс-служба клуба.
Матч «Локомотив» — «Ювентус» пройдет 6 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».
Сегодня играем в белом! ? #ЛокоЮве | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMJuve pic.twitter.com/pMI5mXl4E6— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 6 ноября 2019 г.
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