Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Локомотив» сыграет против «Ювентуса в белой форме

10:54
Теги:

«Локомотив» сыграет против «Ювентуса» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов в белой форме, информирует пресс-служба клуба.

Матч «Локомотив» — «Ювентус» пройдет 6 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Локомотив — Ювентус

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 3647
Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир