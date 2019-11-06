«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Юношеской лиге УЕФА

«Локомотив» с минимальным счетом уступил «Ювентусу» в матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА (0:1). Единственный гол забил нападающий Элиа Петрелли.

«Ювентус» набрал 9 очков и поднялся на 1-е место в группе D. «Локомотив» с 4 баллами располагается на 3-й строчке.

Юношеская лига УЕФА

Группа D

«Локомотив — мол.» — «Ювентус — мол.» — 0:1 (0:1)

Гол: Петрелли, 36.

«Локомотив — мол.»: Ботнарь, Сильянов, Иваньков, Петухов, Шарков, Иосифов, Черный, Барабошкин (Черняков, 46), Миронов (Файзуллин, 46. Карев, 85), М.Мухин, Сулейманов (Хлынов, 11).

Предупреждение: Миронов, 33.

Судья: Джаббаров (Азербайджан).

6 ноября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

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