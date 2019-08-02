"Локомотив" обсуждает вопрос проведения домашних матчей Лиги чемпионов в "Лужниках"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что клуб обсуждает вопрос проведения домашних матчей Лиги чемпионов на стадионе "Лужники". По его словам, ясность наступит к концу августа.

– Посмотрим, ближе к Лиге чемпионов будем понимать, – приводит ТАСС слова Кикнадзе. – Обсуждаем этот вопрос, надеюсь, поеду на жеребьевку группового этапа, твердо понимая, где мы будем играть.

В прошлом сезоне "Локомотив" занял второе место в чемпионате России и получил путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Домашним стадионом железнодорожников является "РЖД Арена", на которой красно-зеленые проводили матчи Лиги чемпионов прошлого сезона. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 30 августа. В прошедшем сезоне главного еврокубка в "Лужниках" выступал ЦСКА.