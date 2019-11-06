«Локомотив» назвал состав на матч с «Ювентусом»
19:37
«Локомотив» назвал состав на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса». С первых минут встречу начнет хавбек Алексей Миранчук.
Состав «Локомотива»: Гильерме — Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус — Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов, Мариу, Ал. Миранчук — Эдер.
Запасные: Коченков, Живоглядов, Идову, Коломейцев, Мурило, Магкеев, Тугарев.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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