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«Локомотив» назвал состав на матч с «Ювентусом»

19:37
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«Локомотив» назвал состав на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса». С первых минут встречу начнет хавбек Алексей Миранчук.

Состав «Локомотива»: Гильерме — Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус — Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов, Мариу, Ал. Миранчук — Эдер.

Запасные: Коченков, Живоглядов, Идову, Коломейцев, Мурило, Магкеев, Тугарев.

Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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