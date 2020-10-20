Бывший футболист «Спартака», австрийского «Рапида» и сборной СССР Сергей Шавло поделился «СЭ» ожиданиями от мачта группового этапа Лиги чемпионов между «Зальцбургом» с «Локомотивом».

— Группа у «Локомотива» очень приличная. «Атлетико» и «Бавария» вне конкуренции, а вот с «Зальцбургом» можно побороться за третье место, — сказал Шавло. — «Зальцбург» дома очень хорошо играет. Команда комплектуется за счёт молодых игроков, много забивает. «Локомотиву» будет очень сложно на выезде, нужно будет четко играть в обороне и искать моменты на контратаках. Многое будет зависеть от настроя, для «Локо» это будет хорошая проверка своих сил. Хотел бы, конечно, чтобы «Локомотив» набрал очки, но будет сложно. «Локомотив» должен упереться. Поставлю, наверное, на ничью (Константин Колмаков)