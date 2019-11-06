«Локо» показал раздевалку перед матчем с «Юве»
19:31
«Локомотив» в своем Twitter показал раздевалку команды перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Полтора часа до #ЛокоЮве ?#ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMJuve pic.twitter.com/kKsAhk0ClQ— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 6, 2019
Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится сегодня, 6 ноября. Начало в 20.55 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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