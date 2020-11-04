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«Ливерпуль» — лучшая команда в моей карьере». Жота — после победы над «Аталантой»

01:50
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота после победы над «Аталантой» в 3-м туре Лиги чемпионов (5:0) отметил взаимопонимание с Садио Мане и Мохамедом Салахом?. Португалец в этой встрече оформил хет-трик.

— «Ливерпуль» — лучшая команда в моей карьере, — цитирует пресс-служба УЕФА Жоту. — Это точно! Не знаю, был ли хет-трик моим лучшим моментом, но я люблю забивать голы, поэтому я очень рад своему достижению и результату. Мы одержали крупную победу на выезде, так что вечер определенно удался!

Салах и Мане — два топовых игрока. Мы все знаем, на что они способны. Они упрощают мне работу. Это потрясающие игроки. Думаю, сегодня мы провели отличный матч вместе.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029420--atalanta-vs-liverpool/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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