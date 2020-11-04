Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота после победы над «Аталантой» в 3-м туре Лиги чемпионов (5:0) отметил взаимопонимание с Садио Мане и Мохамедом Салахом?. Португалец в этой встрече оформил хет-трик.

— «Ливерпуль» — лучшая команда в моей карьере, — цитирует пресс-служба УЕФА Жоту. — Это точно! Не знаю, был ли хет-трик моим лучшим моментом, но я люблю забивать голы, поэтому я очень рад своему достижению и результату. Мы одержали крупную победу на выезде, так что вечер определенно удался!

Салах и Мане — два топовых игрока. Мы все знаем, на что они способны. Они упрощают мне работу. Это потрясающие игроки. Думаю, сегодня мы провели отличный матч вместе.