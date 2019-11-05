Левников возвращается к работе в Ньоне. Кто еще представляет Россию в УЕФА?

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников, многие годы входивший в судейский комитет (СК) Союза европейских футбольных ассоциаций, возвращается к работе в УЕФА. В ближайшее время начнет работу комиссия по развитию судейства, в которую помимо Левникова вошли одни из самых известных арбитров последнего тридцатилетия: Франк де Блекере (Бельгия), Дэвид Эллерей (Англия), Херберт Фандель (Германия), Жозе Фонтелаш Гомеш (Португалия), Лутц Фрелих (Германия), Паскаль Гарибян (Франция), Бу Карлссон, Дженни Пальмквист (оба — Швеция), Майк Райли (Англия), Никола Риццоли (Италия), Яп Айленберг (Голландия), Кирос Вассарас (Греция), Карлос Веласко (Испания).

А оперативной судейской деятельностью в УЕФА руководит реорганизованный СК во главе с Роберто Розетти. В этот комитет помимо итальянца теперь входят лишь четыре человека: Хью Даллас (заместитель, Шотландия), Марк Батта (Франция), Владимир Сайн (Словения) и Дагмар Дамкова (Чехия).

Кроме Левникова Россию в УЕФА представляют:

Александр Дюков — комитет национальных ассоциаций (первый вице-председатель);

Александр Медведев — комитет по клубным соревнованиям;

Сергей Прядкин — стратегический совет профессионального футбола, комитет по соревнованиям сборных;

Александр Алаев — комитет по футзалу и пляжному футболу (председатель);

Максим Митрофанов — комитет «Хет-трик» (развитие футбола на всех уровнях);

Роман Бабаев — комитет по лицензированию клубов;

Эдуард Безуглов — медицинский комитет;

Денис Рогачев — комитет по статусу и трансферам игроков, агентам и матч-агентам;

Андрей Власов — технический комитет;

Денис Соловьев — комитет по маркетинговым консультациям;

Екатерина Федышина — комитет по «Честной игре» и социальной ответственности;

Константин Сонин — следственная палата комитета по финансовому контролю клубов;

Леонид Калошин — комиссия по судейской конвенции;

Наиль Измайлов — комиссия по строительству и управлению стадионами

Кроме того, Вячеслав Колосков — почетный член УЕФА. А Алексей Сорокин входит в совет ФИФА от Европы. (Александр Бобров)

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