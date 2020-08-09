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Левандовски — лучший игрок матча «Бавария» — «Челси». У него 2 гола и 2 передачи

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Роберт Левандовски. Фото УЕФА
Роберт Левандовски. Фото УЕФА
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски назван лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (4:1). Поляк причастен ко всем четырем мячам мюнхенцев. Он сделал дубль и отдал две голевых передачи. На его счету стало 13 голов, он лидирует в споре бомбардиров.

«Бавария» вышла в четвертьфинал, победив по сумме двух встреч (первая игра — 3:0). Ее соперником станет «Барселона».

Бавария — Челси

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