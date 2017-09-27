Леонид Федун: "Травма Реброва - ужас. У него "кресты"

Итог встречи Лиги чемпионов с "Ливерпулем" - 1:1 в Москве - в разговоре с журналистами подвел владелец "Спартака"

Филипп ПАПЕНКОВ

из Тушина

– Упорная борьба, если бы так поступали в чемпионате России, то не были бы на 10-м месте, – сказал Федун. – Результатом доволен. "Ливерпуль" – это совсем другая лига. Разница большая, но за счет колоссального настроя сумели добиться позитивного результата. Причем не вторым, конечно, но полуторным составом.

Травма Реброва – это ужас. Кажется, у него "кресты". Не хочу забегать вперед, но очень похоже.

– Болельщики зажгли дымовую шашку…

– Думаю, это провокация. Потому что нам фанаты обещали, что такого не будет. Прямая провокация.

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль"