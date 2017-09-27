Леонид Федун: "Травма Реброва - ужас. У него "кресты"
27 сентября 2017, 00:15
Итог встречи Лиги чемпионов с "Ливерпулем" - 1:1 в Москве - в разговоре с журналистами подвел владелец "Спартака"
Филипп ПАПЕНКОВ
из Тушина
– Упорная борьба, если бы так поступали в чемпионате России, то не были бы на 10-м месте, – сказал Федун. – Результатом доволен. "Ливерпуль" – это совсем другая лига. Разница большая, но за счет колоссального настроя сумели добиться позитивного результата. Причем не вторым, конечно, но полуторным составом.
Травма Реброва – это ужас. Кажется, у него "кресты". Не хочу забегать вперед, но очень похоже.
– Болельщики зажгли дымовую шашку…
– Думаю, это провокация. Потому что нам фанаты обещали, что такого не будет. Прямая провокация.
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5.6%
Станет вторым
22.0%
Станет третьим
51.6%
Станет четвертым
20.8%
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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