Лео Месси: «Будет странно, если «Манчестер Сити» не сыграет в Лиге чемпионов со своим составом и деньгами»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о решении УЕФА дисквалифицировать «Манчестер Сити» на два года из еврокубков.

— Это удивительно, потому что никто не думал, что может произойти такая мощная вещь, — цитирует Месси Mundo Deportivo. — «ПСЖ» заплатил штраф или что-то того. Если в итоге «Манчестер Сити» не сыграет в Лиге чемпионов со своим составом и деньгами, которые он тратит, это будет странно. Если «Сити» не попадет в Лигу чемпионов, многие игроки захотят уйти.

Ранее по решению УЕФА «Ман Сити» был отстранен от участия в еврокубках из-за нарушения финансового fair play. Клуб имеет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).