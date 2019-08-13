Лэмпард назвал свой лучший гол за "Челси" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард вспомнил о своих выступлениях за клуб в Лиге чемпионов в бытность игроком.

- Мой лучший гол в Лиге чемпионов был забит дома против "Баварии" в 2005 году, - цитирует официальный сайт УЕФА Лэмпарда. - Это был мой второй мяч в той игре: я принял мяч на грудь и с разворота пробил левой с полулета мимо Оливера Кана. Я забивал не раз, но этот гол, вероятно, не повторил бы и с тысячи попыток. Особенно в моем нынешнем возрасте.

Любимый момент? Момент, когда Дидье Дрогба реализовал послематчевый пенальти в Мюнхене. Сама игра мне не принесла удовольствия, вообще ни капли. Было очень тяжело продержаться до конца и довести матч до серии 11-метровых, но тот момент, когда мяч попал в сетку, был просто феноменальным.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" - "Челси", который состоится в среду 14 августа в 22.00 по московскому времени.