Ле Таллек рассказал о футболистах, которые могут создать «Краснодару» проблемы на старте Лиги чемпионов

Французский полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, который недавно получил российский паспорт, в разговоре с «СЭ» выделил самые сильные стороны у «Ренна», с которым «Краснодар» сыграет в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.

— «Ренн» — фаворит в матче с «Краснодаром», потому что они играют дома, — отметил Ле Таллек. — Но при этом матч будет без болельщиков. Обычно «Ренн» дома играет в очень хороший футбол. Сейчас во Франции это большая команда с отличными футболистами.

Как остановить Камавигу? Это новая звезда французского чемпионата. Ему всего 17 лет, а он уже играет за сборную. У него огромный талант, и он очень полезен в полузащите. Если у него хороший день, то его будет сложно остановить.

Кого еще можно выделить? У «Ренна» в целом большой потенциал в атаке. Также я бы отметил Н'Зонзи, который контролирует игру команды в центре поля. Это очень опытный футболист. У «Ренна» хорошие фланги обороны с быстрыми футболистами, которые очень любят атаковать. В команде появился новый нападающий Герасси — очень сильный футболист. Он может создать много проблем обороне «Краснодара» (Севастиан Терлецкий)