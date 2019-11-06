Лаутаро Мартинес: «Нельзя проигрывать, если ведешь 2:0»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес после поражения от «Боруссии» в матче 4-го тура Лиги чемпионов (2:3) отметил, что миланской команде нужно прибавлять.

— Мы очень хорошо играли в первом тайме. Мне очень грустно, потому что во втором тайме мы действовали намного хуже, — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса. — Нужно было не терять концентрацию и играть умнее. Нельзя проигрывать, если ведешь 2:0. Мы должны лучше работать и прибавлять.

Знаем, что выйдем из группы, если выиграем два оставшихся матча в группе. Будем играть на победу, как обычно. Знаем, что отстаем в этой гонке за плей-офф, но сделаем все возможное, чтобы выйти из группы.

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