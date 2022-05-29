Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:49

Куртуа признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Читать «СЭ» в
Тибо Куртуа.
Фото AFP

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает пресс-служба УЕФА.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов, благодаря голу Винисиуса. Куртуа неоднократно спасал команду. Он отразил девять ударов «Ливерпуля», которые были нанесены в створ ворот.

«Сделал решающие сейвы в критические моменты первого тайма, когда «Ливерпуль» оказывал давление, и сделал невероятный сейв, отразив удар Салаха в концовке встречи», — говорится в заявлении УЕФА.

«Реал» завоевала трофей в 14-й раз в своей истории.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034586--liverpool-vs-real-madrid/
Тибо Куртуа
Футбол
ФК Реал
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американца, который получил золотую медаль вместо россиянина, тоже наказали за допинг
Мадридский «Реал» - победитель Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испанский клуб стал победителем Лиги чемпионов в 19-й раз

Александр Мостовой оценил победу «Реала» в Лиге чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости