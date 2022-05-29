Куртуа признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает пресс-служба УЕФА.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов, благодаря голу Винисиуса. Куртуа неоднократно спасал команду. Он отразил девять ударов «Ливерпуля», которые были нанесены в створ ворот.

«Сделал решающие сейвы в критические моменты первого тайма, когда «Ливерпуль» оказывал давление, и сделал невероятный сейв, отразив удар Салаха в концовке встречи», — говорится в заявлении УЕФА.

«Реал» завоевала трофей в 14-й раз в своей истории.