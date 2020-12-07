Куман в ожидании противостояния Месси и Роналду
15:36
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов, в котором его команде будет противостоять «Ювентус».
«Завтра нас ждет увлекательное противостояние. Мы увидим на поле Месси и Роналду. Наверное, неправильно определять, кто сильнее из двух лучших игроков современности. Надеюсь, болельщики получат удовольствие», — цитирует Кумана Twitter туринцев.
Матч «Барселона» — «Ювентус» состоится во вторник, 8 декабря. Начало — в 23..00 мск.
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