Быстров не согласен с тем, что «Краснодар» является лучшей российской командой

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал победу «быков» над «Ренном» (1:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Команда Мурада Мусаева гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Европы.

— Молодцы, боролись до конца! — сказал Быстров в комментарии «СЭ». — Отработали как надо. Сегодня показали все, что нужно. Заслуженный триумф. Только такой ценой и добываются победы в Лиге Чемпионов, когда выкладываешься на сто процентов.

Если бы «Краснодар» был лучшей командой России, шел бы на первом месте в РПЛ. Но сейчас в таблице другие лидеры. По тому, как строится клуб, «Краснодар» можно признать одной из лучших команд страны. (Сергей Федоров)