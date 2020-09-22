На 6-й минуте первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК арбитр Клеман Тюрпен после вмешательства видеоассистентов Делажода Вилли и Жереми Пиньяра назначил 11-метровый удар в ворота «быков». Прав ли судья?

Минутой ранее краснодарец Кайю нарушил правила в своей штрафной площади, отставленной в сторону правой рукой парировав удар Штефана Шваба. Судья этот фол не заметил. Возможно, обзор ему немного перекрыл как раз Шваб. На помощь Тюрпену пришли ВАР. Все было сделано оперативно — и уже вскоре рефери указал на 11-метровую отметку и вынес Кайю предупреждение. (Александр Бобров)