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«Краснодар» — ПАОК: правильно ли назначен пенальти?

22:45
Момент матча «Краснодар» — ПАОК. Момент матча «Краснодар» — ПАОК. Момент матча «Краснодар» — ПАОК.
Момент матча «Краснодар» — ПАОК.

На 6-й минуте первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК арбитр Клеман Тюрпен после вмешательства видеоассистентов Делажода Вилли и Жереми Пиньяра назначил 11-метровый удар в ворота «быков». Прав ли судья?

Минутой ранее краснодарец Кайю нарушил правила в своей штрафной площади, отставленной в сторону правой рукой парировав удар Штефана Шваба. Судья этот фол не заметил. Возможно, обзор ему немного перекрыл как раз Шваб. На помощь Тюрпену пришли ВАР. Все было сделано оперативно — и уже вскоре рефери указал на 11-метровую отметку и вынес Кайю предупреждение. (Александр Бобров)

Краснодар — ПАОК

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




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