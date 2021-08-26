Ковач гордится игроками «Монако», несмотря на вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер «Монако» Нико Ковач после ничьей с «Шахтером» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (2:2) отметил, что гордится своими игроками.

— Что мешало команде играть в такой же футбол в домашнем матче? Как вы относитесь к отмене правила выездного гола?

— По поводу правила выездного гола могу сказать, что решение уже принято и нет смысла что-то комментировать. Что касается качества игры, то из общих 210 минут мы доминировали 190 минут, согласитесь. Но у нас не получилось 30 минут первого тайма. Футбол жесток, так бывает, но я горжусь своими игроками, они заставили «Шахтер» сыграть в несвойственный для них футбол. Соперник использовал длинные передачи, было мало короткого паса. Я доволен той игрой, что мы показали.

— Эмоции были не только на поле, но и за его пределами. Что вы не поделили с Де Дзерби?

— Ничего особенного не было.