«Бавария» в концовке вырвала волевую победу над «Копенгагеном»

«Бавария» в гостях обыграла «Копенгаген» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:1.

Мюнхенцы уступали в счете с 56-й минуты — отличился Лукас Лерагер. На 67-й минуте счет сравнял Джамал Мусиала. Победу «Баварии» принес гол Матиса Теля на 87-й минуте.

«Бавария» с 6 очками возглавила группу A. «Копенгаген» c 1 баллом занимает третье место в квартете.

В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет с «Галатасараем», а «Копенгаген» дома встретится с «Манчестер Юнайтед». Оба матча пройдут 24 октября.