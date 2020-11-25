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Конте: «Не думаю, что «Интер» заслуживает на тот результат, который есть сейчас»

13:08
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы должны выигрывать этот матч, показать хороший результат. Других вариантов или решений нет. Осталось три матча. Чтобы выйти, нам нужно набрать по меньшей мере семь очков, а то и выиграть все три оставшихся матча в, возможно, самой трудной группе. На мой взгляд, мы заслуживаем большего, чем те результаты, которые мы показали. Надо думать, как мы можем прибавить», — цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

Матч «Интер» — «Реал» пройдет сегодня, начало — в 23.00 (мск). После трех туров в группе В миланцы занимают последнее место с двумя очками в активе, у мадридцев — четыре балла. Столько же у менхенгладбахской «Боруссии». Лидирует «Шахтер» с пятью очками.

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.

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