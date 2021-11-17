Fan ID будет использоваться во время финала Лиги чемпионов в Петербурге

Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин сообщил, что в Санкт-Петербурге будет использоваться аналог паспорта болельщика (Fan ID) для облегченного въезда иностранных болельщиков.

«Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что во время финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге будет использоваться система идентификации болельщиков (Fan ID). Сейчас идет отработка деталей. Мы в ближайшее время поймем, в каком именно виде она будет использоваться. Но точно это станет большим подспорьем, потому что к нам пребывает достаточно большое количество болельщиков из-за рубежа», — цитирует Сорокина ТАСС.

Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2021/22, который пройдет 28 мая 2022 года.