Каррагер считает, что в этом году Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал, кто, по его мнению, станет победителем Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов. В АПЛ — не уверен, «Ман Сити» имеет небольшое преимущество. В том смысле, что они выиграют все свои игры, они выиграют чемпионат Англии. Если «Ливерпуль» сможет пережить этот уик-энд, сохранив отставание от «Манчестер Сити», у них есть хороший шанс в лиге, но это зависит и от «Сити», — цитирует Каррагера CBS Sports.

Вчера, 27 апреля, «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов обыграл «Вильярреал» (2:0). 3 мая пройдет ответная игра.

«Манчестер Сити» (80) опережает «Ливерпуль» (79) на 1 очко в чемпионате Англии.