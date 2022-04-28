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Канчельскис: «Дзюба был неправ! Эмери — очень хороший специалист, который востребован в Европе»

Канчельскис высказался о словах Дзюбы про тренера «Вильярреала» Унаи Эмери
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери.

«Слова о «трениришке» были сказаны на эмоциях, — сказал Канчельскис «СЭ». — Когда футболиста не ставят в состав — он высказывает свое мнение. Конечно, Дзюба был неправ. Эмери — очень хороший специалист, который востребованный в Европе. Несколько раз выигрывал Лигу Европы, теперь вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Эмери работает в одном из сильнейших чемпионатов. Говорить, что он тренеришка — это неправильно. За «Вильярреалом» Эмери следят очень внимательно, ведь эта команда побеждала настоящие гранды».

Нападающий Артем Дзюба работал под руководством Эмери в «Спартаке». Испанский специалист занимал пост главного тренера красно-белых в 2012 году. После этого он возглавлял «ПСЖ», лондонский «Арсенал» и «Севилью». Эмери становился чемпионом Франции и четыре раза выигрывал Лигу Европы.

Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Спартак (Москва)
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