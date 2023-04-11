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Сегодня, 15:04

Анчелотти: «У меня фантастическая память о «Челси», но я туда не вернусь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед встречей с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов рассказал о своем отношении к сопернику мадридцев.

«У меня фантастическая память о «Челси». Я болельщик клуба. «Я вернусь в «Челси» в качестве тренера? Нет. Я думаю, что Лэмпард — правильный человек, и он отлично справится», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Первый матч между «Реалом» и «Челси» состоится в Мадриде 12 февраля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Карло Анчелотти
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ФК Челси
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