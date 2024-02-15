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15 февраля, 23:09

Канчельскис считает, что «Реал Сосьедад» Захаряна сохраняет шансы на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов сезона-2023/24.

В первом матче 1/8 финала испанский клуб проиграл «ПСЖ» со счетом 0:2.

«Испанцы играли на выезде. Ну и «ПСЖ» уже не тот, многие звездные игроки покинули команду. У «Реал Сосьедад» есть шансы в ответном матче, который пройдет на своем поле, но, отмечу, небольшие. Думаю, что «ПСЖ» уже не отпустит. Свой гол они забьют. Мне кажется, что парижский клуб пройдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команде Захаряна будет очень сложно во второй игре», — приводит слова Канчельскиса Betonmobile.

Ответная игра между командами пройдет в Сан-Себастьяне 5 марта.

Источник: Betonmobile
Андрей Канчельскис
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал Сосьедад
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