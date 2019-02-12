10:13 12 февраля | Футбол — Лига чемпионов

Иван Маркано: "Рома" может повторить свой прошлогодний подвиг в Лиге чемпионов"

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Защитник "Ромы"  Иван Маркано считает, что его команда способна повторить успех прошлого года и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В 1/8 финала римляне встретятся с "Порту".

– В последнее время мы живем на американских горках, сочетая положительные и отрицательные результаты, – цитирует Sky Italia Маркано. – Считаю, что мы можем повторить наш прошлогодний подвиг в Лиге чемпионов. Это будет сложно. Но мы попробуем. Я хорошо знаю "Порту". Противостояние с ним будет особенным. Кто-то может считать "Порту" слабейшим из соперников, но это сильная команда. Она показала это на групповом этапе, когда стала первой, ни разу не проиграв.

Рома - Порту

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов. 1/8 финала
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