Источник: Неймар выбыл на три матча из-за травмы

Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит ближайшие три матча клуба, утверждает RMC. Бразилец получил травму в первом тайме матча группового турнира Лиги чемпионов против «Истанбула» (2:0). По словам главного тренера Томаса Тухеля, у игрока проблемы с приводящей мышцей.

Таким образом, Неймар не сыграет до паузы на игры сборных. Ожидается, что он пропустит игры лиги 1 с «Нантом» (31 октября), «Ренном» (7 ноября), а также встречу с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов (4 ноября).

В нынешнем сезоне 28-летний бразилец провел 4 матча в лиге 1, забил 2 гола и сделал 3 передачи.