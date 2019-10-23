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Игроки «Челси» прогулялись по Амстердаму перед матчем с «Аяксом»

13:33
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«Челси» поделился в официальном Twitter поделился фотографиями с прогулки по Амстердаму перед матчем третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аяксом».

Матч «Аякс» — «Челси» состоится в среду 23 октября в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Аякс — Челси

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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