Игроки «Челси» прогулялись по Амстердаму перед матчем с «Аяксом»
13:33
«Челси» поделился в официальном Twitter поделился фотографиями с прогулки по Амстердаму перед матчем третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аяксом».
Матч «Аякс» — «Челси» состоится в среду 23 октября в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Pre-match stroll in Amsterdam... #AJACHE pic.twitter.com/1GhtwiWjmH— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 23, 2019
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